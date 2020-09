Segunda maior temperatura do ano foi registrada nesta quinta em São Paulo

Esta quinta-feira (10) marcou a segunda maior temperatura de todo o ano de 2020 na capital paulista, com 33,4ºC. O calor só perde para o fim de janeiro, quando foi registrada a máxima de 33,7ºC.

As medições foram capturadas pela estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana; ainda, hoje foi o segundo dia mais seco do ano, com umidade em 15%, empatando com 6 de agosto e levemente mais úmido que em janeiro.

O mais inusitado é que este semi-recorde vêm poucos dias depois da mínima temperatura de 2020 em São Paulo, registrada na segunda quinzena de agosto. As frentes frias e massas de ar polar recebidas pela capital no mês passado agora são substituídas por uma forte massa de ar seco, que mantém o tempo quente e a umidade em baixa.

