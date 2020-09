Durma tranquilo: 3 remédios caseiros para diminuir o ronco

Roncar é uma condição irritante que pode ser um sinal ruim, além de interromper o sono do parceiro. O bom é que o ronco pode ser tratado, inclusive com alguns remédios caseiros.

De acordo com estatísticas da International Sleep Foundation, cerca de um em cada três homens e uma em cada quatro mulheres roncam todas as noites. E os problemas podem ser por uma variedade de razões, do excesso de peso às doenças respiratórias.

O portal Nueva Mujer compartilha três remédios caseiros:

Chá de gengibre e mel

Gengibre é um ingrediente muito comum em casa. Pode curar quase tudo, desde uma dor de estômago até um resfriado.

Também atua como um agente anti-inflamatório e antibacteriano e aumenta a secreção da saliva, o que acalma a garganta que ajuda a acalmar o ronco.

Beber este remédio caseiro de chá de gengibre e mel duas vezes por dia é perfeito para se livrar do problema.

Abacaxi, banana e laranja

A melhor maneira de acalmar o ronco é melhorar a qualidade do seu sono, e isso pode ser alcançado aumentando a quantidade de melatonina produzida no corpo.

É um hormônio que nos faz dormir e a maneira eficaz de fazer isso é consumindo alimentos que contêm altas quantidades dele, como abacaxi, banana e laranja.

Leite de soja

Você ficará surpreso ao saber que os produtos lácteos também podem causar ronco à medida que a fleuma aumenta.

Isso acontece porque algumas proteínas particulares no leite de vaca podem causar reações alérgicas leves que promovem congestionamentos e passagens nasais próximas, aumentando o ronco.

Troque o leite de vaca por leite de soja e você notará a diferença.