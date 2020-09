Detran.SP libera aulas teóricas presenciais de direção para primeira habilitação

O Detran.SP liberou a retomada das atividades presenciais dos CFCs (Centros de Formação de Condutores) para aulas teóricas de direção. De acordo com o departamento, 50 mil alunos que já iniciaram o processo de primeira habilitação poderão retomar o curso, assim como 130 mil novos candidatos.

A medida vale para todo o estado de São Paulo, uma vez que a exigência para a reabertura ao público dos espaços é a classificação na fase laranja do Plano São Paulo – de flexibilização da quarentena. Regiões que regredirem para a fase vermelha devem voltar a interromper os trabalhos.

O funcionamento deve respeitar protocolos de segurança e higiene para evitar o contágio pela covid-19. As turmas poderão ter apenas 30% da capacidade e os alunos deverão usar máscara durante toda a permanência nos CFCs.

“A liberação para a realização de aulas teóricas, mesmo com capacidade reduzida é um passo importante para que os alunos possam escolher o melhor formato, remoto ou online", afirma o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

Para fazer as aulas teóricas de direção, o aluno deve entrar em contato com as autoescolas, que tem acesso ao sistema do Departamento de Trânsito. A partir de segunda-feira (14), será possível fazer a marcação para prova teórica, liberada para ser realizada nos próprios CFCs.