Trecho norte do Rodoanel terá obras retomadas em fevereiro de 2021

As obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas serão retomadas em fevereiro de 2021, segundo o governo estadual. Nesta quarta-feira (9), o governador João Doria (PSDB) anunciou a publicação de editais para licitação das empresas que terminarão a construção da rodovia.

O custo dos contratos será de R$ 1,6 bilhão. Os 44 quilômetros de extensão do trecho norte foram divididos em seis lotes, com previsão de conclusão das obras em 2023. “Depois de vários anos como obra paralisada, vai gerar 12 mil novos empregos em São Paulo, sendo dois mil diretos e 10 mil indiretos”, afirmou Doria.

O trecho norte do Rodoanel passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos, além de fazer ligação exclusiva com o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, e facilitar o acesso ao porto de Santos, no litoral sul. “O Rodoanel é de extrema importância para infraestrutura nacional. Vai redefinir a plataforma logística de transportes da Região Metropolitana de São Paulo.”

Para garantir a entrega nos prazos estipulados, o governo afirmou que terá um sistema de monitoramento 24 horas por dia, com imagens de câmeras e drones. Todos os veículos envolvidos nas obras também terão rastreadores.