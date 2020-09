São Paulo quer começar vacinação contra covid-19 em dezembro

O governo de São Paulo acredita no início da imunização contra a covid-19 com a vacina CoronaVac ainda em dezembro deste ano. A fórmula é produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech.

Se for aprovada, a vacina será distribuída no sistema nacional de Saúde – inicialmente serão 46 milhões de doses. “O aumento na importação e na capacidade de produção da vacina dependerá majoritariamente de uma decisão do Ministério da Saúde e de doadores”, explicou o governador João Doria (PSDB).

Até o fim do mês, segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, a inserção de voluntários para receber as doses será encerrada. No total, 9 mil médicos e paramédicos receberam a dose na terceira e última fase de testes da vacina no Brasil – processo é feito em 12 centros de pesquisa de seis estados.

Depois, em outubro, será avaliada a resposta imunológica dos participantes para confirmar, ou não, a eficácia da vacina. Se o resultado for positivo, a fórmula será enviada para aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“O processo está evoluindo muito rapidamente, as conversas com a Anvisa e os diversos órgãos são muito positivas e nós estamos muito esperançosos de que vamos conseguir cumprir esses prazos”, disse Covas.