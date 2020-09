Previsão do tempo: calor de 32ºC e ar muito seco nesta quinta em São Paulo

O cenário muda pouco nos próximos dias. O calor apenas se intensifica nesta quinta-feira (10), bem como o ar seco e a variação de temperaturas.

Isto se deve a uma massa de ar seco e quente que predomina sobre o interior do país, formando um bloqueio atmosférico e impedindo novos sistemas de chegarem ao Estado de São Paulo com força para mudar o tempo.

O tempo seco e estável deve manter elevado o risco para os problemas relacionados com os baixos índices de umidade, formação de queimadas e qualidade do ar.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira começa com poucas nuvens e o céu fica completamente claro já pela manhã.

As temperaturas variam muito ao longo do dia, com mínima prevista para 17ºC e máxima atingindo escaldantes 32ºC.

O céu brilha entre manhã e tarde, quando chegam as horas mais quentes do dia. Neste período, a taxa de umidade de ar chega a 30%. Não há condições de chuva.