PM prende falso policial civil que tentou sequestrar e roubar mulher

A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de terça-feira (8), um homem que fingiu ser policial civil para sequestrar uma mulher no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu no dia 5 de agosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por Douglas Berdusco Soares, de 36 anos, que afirmou ser investigador e, com uma arma de pressão, ordenou que a mulher entrasse em seu carro. A vítima, de 23 anos, fugiu e pediu ajuda em uma loja.

O homem chegou a entrar no estabelecimento para convencer o proprietário a entregá-la. Ele fugiu quando o dono do local disse que ligaria para a PM. O caso foi registrado e a placa do veículo foi cadastrada em um serviço de rastreamento da Segurança Pública.

Em um patrulhamento no Jardim Peri Peri, zona norte da capital paulista, policiais conferiram a placa de um carro suspeito e encontraram o registro do mês passado. Soares foi abordado e chegou a dizer que era da Polícia Civil, mas depois confessou a mentira e a tentativa de sequestro.

Com ele, a PM apreendeu o revólver de pressão, que imitava uma arma calibre .40. O equipamento original é utilizado por policiais militares. O detido pretendia levar a vítima para assaltá-la. Soares foi levado para o 89º DP (Portal Do Morumbi).