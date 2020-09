Netflix anuncia que vai produzir documentário sobre o grupo Blackpink

A Netflix anunciou que vai produzir um documentário sobre um dos grupos de K-pop de mais sucesso no mundo, o Blackpink.\

"BLACKPINK: Light Up the Sky" vai mostrar a história do grupo, bastidores de shows e clipes, além da vida pessoal das integrantes da banda, Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé. O filme será lançado no dia 14 de outubro.

A Netflix também anunciou que vai disponibilizar ícones das quatro integrantes do grupo na plataforma.