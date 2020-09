Estudantes da rede municipal de São Paulo podem pedir Cartão Merenda até esta terça

Estudantes de escolas municipais de São Paulo podem pedir até esta quarta-feira (9) pelo Cartão Merenda, benefício criado para amenizar efeitos da pandemia de covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2.

O formulário deve ser preenchido no site da Secretaria Municipal de Educação. Depois da inscrição, as famílias devem aguardar o contato das escolas. A distribuição dos cartões, via correio, e a gestão dos créditos serão mediados pela empresa Alelo. A previsão é de que os cartões comecem a ser entregues na primeira semana de outubro.

Os valores mensais de cada cartão variam dependendo da etapa escolar de cada aluno. São R$ 55 por mês para matriculados no ensino fundamental, R$ 63 por mês para estudantes do ensino infantil e R$ 101 por mês para crianças em creches.

As famílias beneficiadas também recebem um folheto com orientações nutricionais e indicações de itens proibidos, como bebidas alcoólicas e cigarros, além de outros que devem ser evitados, como bolachas e embutidos.