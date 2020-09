Brasil registra 35,8 mil casos e mil mortes em 24 horas; veja balanço da covid-19 desta quarta

O número de mortes e casos registrados da covid-19 em 24 horas no Brasil voltou a subir nesta quarta-feira (9), após recuo nos registros durante o feriado. No balanço de hoje, constam 35.816 novas infecções e 1.075 novas mortes no país.

Na terça-feira (8), os números ficaram em 14.279 infecções e 504 óbitos. Com os registros desta quarta, o país chega ao total de 4.197.889 casos totais e 128.539 mortes pelo novo coronavírus, na contagem iniciada em março.

A taxa de letalidade da doença a nível nacional segue estável, em 3,1%. Tal número corresponde à porcentagem de pacientes da covid-19 que acabam falecendo.

Enquanto isso, as taxas de mortalidade e incidência (que mostram, respectivamente, o número de mortes e infecções pela covid-19 a cada 100 mil habitantes) continuam aumentando rapidamente. Hoje, elas ficam em 61,2 e 1.997,6.

O Estado de São Paulo continua líder em número de casos e mortes, com 886.576 infecções e 31.821 óbitos. O próximo Estado com maior número de casos é a Bahia, com 265.088; no entanto, quando se trata de mortes, o Rio de Janeiro se aproxima mais dos paulistas, com 16.770 mortos e a maior taxa de mortalidade em todo o país, em 7,2%.