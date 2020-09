Bombeiros encontram corpo de 17ª vítima de afogamento no feriado em São Paulo

Bombeiros localizaram o corpo da 17ª vítima por afogamento no estado de São Paulo no feriado prolongado da Independência do Brasil, comemorada na segunda-feira (7). Um banhista que havia desaparecido em Itanhaém, litoral sul, foi encontrado sem vida na noite de terça-feira (8).

A corporação segue em busca de outra vítima, também em Itanhaém. Além da morte no município, o litoral registrou outros nove óbitos, sendo quatro em Mongaguá, três em Guarujá, um em Bertioga e um em Ubatuba. Já na Grande São Paulo, dois corpos foram localizados na represa Billings e um em Juquitiba. Outras quatro pessoas morreram no interior, em Avaré, Sorocaba, Guararema e Bragança Paulista.