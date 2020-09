Vacinas para covid-19 só devem ser distribuídas no Brasil no segundo semestre de 2021, diz ex-secretário

Apesar dos avanços no desenvolvimento de mais de cem vacinas contra o coronavírus em todo o mundo, o Brasil só deve começar a distribuir as doses a partir do segundo semestre do ano que vem, segundo estimativa do ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde Wanderson de Oliveira, que atuou no Ministério da Saúde na equipe do então ministro Luiz Henrique Mandetta.

Doutor em epidemiologia, Oliveira reforça, em entrevista à Rádio BandNews FM, que os resultados dos testes devem ser finalizados ainda em 2020, como promete a maioria das empresas e instituições envolvidas nas pesquisas. No entanto, o caminho da vacina até as redes pública e particular, com disponibilidade para toda a população, depende de análises de controle que podem estender mais esse processo.

Os chamados 'testes de bancada', que, diferentemente do que ocorre com vacinas de rotina, averiguam lote por lote, podem levar até 21 dias para serem finalizados.

O ex-secretário lembra ainda que muitos estados brasileiros terão de resolver problemas antigos de logística, necessitando reformas estruturais e estratégias de programas de imunização que precisam ser discutidos o quanto antes.

Oliveira também acredita que é preciso cautela para não politizar programas de vacinação, responsáveis por erradicar diversas doenças, como varíola e poliomielite.

Pandemia

Sobre o atual cenário da pandemia, ele avalia que o pior momento já passou – apesar de os índices continuarem altos. A reabertura de escolas pelo mundo também tem ajudado pesquisadores e autoridades a compreender a dinâmica do coronavírus.

Jovens e crianças menores de 18 anos representam 24% da população mundial; entre eles, a incidência da Covid-19 foi de apenas 2%. Os resultados mostram que a transmissão em escolas é baixa, o que não quer dizer que a retomada deva ser agilizada.

Oliveira defende ainda que o poder público intensifique campanhas de educação para uso de máscaras e medidas de higiene, o que, na opinião dele, deve fazer parte da rotina da população por um longo período.