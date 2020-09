Três banhistas seguem desaparecidos no litoral sul de São Paulo

Três banhistas continuam desaparecidos no litoral sul de São Paulo: dois em Itanhaém e um em Mongaguá. No total, treze pessoas morreram afogadas durante o feriado prolongado do Dia da Independência no estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

No litoral, foram três mortes no Guarujá, três em Mongaguá, uma em Bertioga e uma em Ubatuba. Já na região metropolitana da capital, dois óbitos foram registrados na represa Billings e um em Juquitiba. Outras duas pessoas morreram no interior: uma em Avaré e outra em Bragança Paulista.