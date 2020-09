STF terá 'modificação substancial' com Luiz Fux na presidência, diz Marco Aurélio Mello

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello afirma que “haverá uma modificação substancial” com a nova presidência da maior instância do poder judiciário. Na quinta-feira (10), Luiz Fux assume o cargo em substituição a Dias Toffoli, que deixa o comando da Corte após dois anos.

A mudança obedece à tradição: o ministro com mais tempo de Casa e que ainda não tenha ocupado o cargo é escolhido para biênio seguinte. Para Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli deu uma “conotação política muito grande à presidência do STF.” A partir de agora, segundo ele, o Supremo terá uma agenda mais voltada para os julgamentos.

A cerimônia de posse deve contar com a presença de poucas autoridades por causa da pandemia. Jair Bolsonaro foi convidado, assim como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, Marco Aurélio Mello disse que o STF deve dar o exemplo na relação com os outros Poderes. Ele condenou declarações de ministros que já se pronunciaram fazendo críticas ao presidente da República. Com a posse de Luiz Fux no comando do STF, a vice-presidência passa a ser exercida pela ministra Rosa Weber.