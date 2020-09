São Paulo tem 16 mortes por afogamento durante o feriado; dois estão desaparecidos

Dois banhistas continuam desaparecidos em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. No total, 16 pessoas morreram afogadas durante o feriado prolongado do Dia da Independência no estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta terça-feira (8) foram confirmadas três novas vítimas: uma em Mongaguá, no litoral, uma em Sorocaba, no interior, e uma em Guararema, na Grande São Paulo.

Com isso, o litoral paulista chega a nove mortes, sendo quatro em Mongaguá, três em Guarujá, uma em Bertioga e uma em Ubatuba. A Grande São Paulo tem quatro óbitos, sendo dois na região da represa Billings, em São Bernardo do Campo, um em Guararema e outro em Juquitiba. No interior paulista foram três vítimas, em Sorocaba, Bragança Paulista e Avaré.

Atualização de vítimas de afogamento na região metropolitana. pic.twitter.com/NGuPTuY0VH — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 8, 2020