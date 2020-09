Previsão do tempo: São Paulo fica acima dos 30ºC nesta quarta-feira

O calor e o ar seco persistem ainda nos próximos dias. Na capital paulista e região, o sol forte continua elevando as temperaturas, e as máximas ficam acima dos 30ºC no restante desta semana.

A quarta-feira (9) terá sol entre nuvens, com tempo levemente mais nublado durante a madrugada. A temperatura mínima fica em torno dos 17ºC, enquanto a máxima pode ultrapassar 30ºC.

A manhã e a tarde serão os momentos mais quentes do dia, com pico de temperatura e mínima de umidade durante a tarde.

O motivo é uma massa de ar seco predomina sobre o interior do país e forma um bloqueio atmosférico, o que impede que os sistemas frontais cheguem ao Estado de São Paulo com força para trazer frio.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, tempo seco e estável deve manter elevado o risco para os problemas relacionados com os baixos índices de umidade, dispersão de poluentes e formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar e pode aumentar a incidência de problemas respiratórios.