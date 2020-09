Ministra da Agricultura promete baixar preço do arroz

Em evento nesta terça-feira (8), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre o aumento de preço de alimentos básicos no Brasil. Antes de uma reunião ministerial, a cúpula do governo federal respondeu a perguntas feitas por Esther Castilho, uma criança de 10 anos de idade que comanda um canal no YouTube.

Na conversa, Tereza Cristina admitiu que o valor do arroz está alto; nos últimos dias, imagens que mostravam pacotes de cinco quilos do produto sendo vendidos acima de R$ 40 viralizaram nas redes sociais.

"O arroz não vai faltar; agora ele tá alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser vamos ter uma supersafra ano que vem", garantiu a ministra.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, também falou durante o evento, incentivando a pequena Esther a perguntar ao presidente do Banco do Brasil (BB) sobre "os empréstimos para quem planta arroz".

"Está saindo muito dinheiro", disse Brandão, sem entrar em detalhes.

Um dos motivos para o aumento do preço do arroz, bem como outros produtos da cesta básica, é o aumento das exportações, impulsionado pela valorização do dólar em relação ao real.