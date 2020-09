Escolas paulistas reabrem para aulas de reforço nesta terça

Fechadas pela pandemia do novo coronavírus desde março, as escolas públicas e privadas estão autorizadas pelo governo do estado a reabrir parcialmente a partir desta terça-feira (8) e receber os alunos para atividades presenciais.

Os colégios ainda não podem dar aulas regulares – com previsão de serem permitidas só no mês que vem –, mas estão liberados nessa primeira fase para oferecer reforço escolar e atividades culturais e esportivas.

O retorno está autorizado somente nas cidades que estão há mais de 28 dias na fase 3-amarela da quarentena e desde que haja permissão da prefeitura local.

Secretário estadual da Educação, Rossieli Soares disse à Rádio Bandeirantes que 128 municípios vão permitir o retorno a partir de hoje e que a reabertura é opcional: as escolas é que vão definir se reabrem ou não e os estudantes também podem optar por participar ou não. “Não é volta às aulas, é uma volta parcial e extremamente reduzida. Vamos usar as próximas semanas para avaliar a retomada.”

Na capital, o retorno parcial está vetado pela prefeitura e ainda não há confirmação se as escolas poderão reabrir em outubro ou só em 2021. Pesquisa Ibope de ontem mostrou que 72% dos entrevistados disseram que as escolas só devem reabrir no país quando houver vacina contra a covid-19.