Eleições municipais: TSE amplia horário de votação e retira biometria durante pandemia

O Tribunal Superior Eleitoral definiu nesta terça-feira (8) o protocolo de segurança sanitária que deve ser seguido durante as Eleições Municipais de 2020, em plena pandemia do novo coronavírus.

A primeira mudança é em relação ao horário de votação. As urnas ficarão abertas a partir das 7h e até as 17h nos dias 15 e 25 de novembro, correspondentes ao primeiro e ao segundo turno do pleito. Normalmente, as seções eleitorais abrem às 8h.

A identificação por biometria, que vem sendo feita gradualmente pelo país nos últimos anos, não será utilizada neste ano para evitar que os eleitores toquem em mais superfícies do que a necessária para registrar seu voto.

Em todo o país, serão distribuídas 10 milhões de máscaras descartáveis que serão fornecidas preferencialmente aos mesários. A recomendação, que segue ainda os protocolos atuais, é que os cidadãos compareçam aos locais de votação já de máscara.

Também serão oferecidos um milhão de litros de álcool em gel tanto para os mesários quanto para os eleitores, que vão limpar as mãos na entrada e na saída das sessões.