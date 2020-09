Covid-19 infectou 14 mil e matou outros 504 brasileiros nas últimas 24 horas; veja balanço

A atualização diária dos números da covid-19 mostra uma alta de 14.279 infecções e 504 óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil fecha a tarde desta sexta-feira com um total de 127.464 mortes e 4.162.073 casos do novo coronavírus, no acumulado desde março deste ano.

Os números menos expressivos deste boletim podem ser explicados pela baixa de registros durante o feriado do dia 7 de setembro, nesta segunda, além dos dias de final de semana que o antecederam.

Os dados foram divulgados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, entidade nacional que reúne os registros de cada secretaria estadual e os publica às 18h no site oficial.

Além destes números, chama atenção a taxa de incidência da doença, que continua em alta acelerada. Este valor representa o número de infectados pelo novo coronavírus a cada 100 mil habitantes do país; hoje, o número se aproxima de 2 mil (fechando em 1.980,6 nesta tarde de terça-feira).

São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pela epidemia, acumulando 858.783 casos e 31.430 mortes. Em seguida, vêm Bahia (272 mil e 5,7 mil, respectivamente), Minas Gerais (236 mil e 5,8 mil), Rio de Janeiro (233 mil e 16,6 mil mortes, com a maior taxa de letalidade do país) e, em quinto lugar, o Ceará, com 222 mil casos e 8,5 mil mortes.