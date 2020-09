São Paulo tem 4ª semana de queda de mortes e internações por covid-19

A pandemia de covid-19 segue, aos poucos, perdendo força no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (7), o governo confirmou a quarta semana consecutiva de queda nas mortes e nas internações provocadas pela doença.

Entre os óbitos, a média diária da semana entre 30 de agosto e 5 de setembro foi de 196 – 12% a menos do que entre os dias 23 e 29 de agosto, com média de 222 mortes diárias. Comparada à semana de 9 a 15 de agosto, a queda é de 22%.

Já entre as internações, a redução foi de 4% entre a semana passada e a retrasada – foram 1.418 internados entre 30 de agosto e 5 de setembro, contra 1.498 entre 23 e 29 de agosto. “É mais um resultado que reflete o êxito das medidas de enfrentamento à covid-19 em São Paulo”, disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Até domingo (6), foram registrados 855.722 casos de covid-19 no estado, com 31.353 óbitos. Do total de diagnosticados, 690.024 pessoas se recuperaram. As mortes, em sua maioria, atingem pessoas idosas – 3 a cada 4 óbitos foram de pacientes com 60 anos ou mais. A letalidade da doença no estado é de 3,7%.