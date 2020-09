Praias do litoral sul de SP têm 8 mortos por afogamento no fim de semana

As praias do litoral de São Paulo registraram oito mortos por afogamento entre sábado (05) e domingo (06). Outras duas pessoas desapareceram no mar de Itanhaém e são alvo de buscas desde o início desta segunda (07). Além disso, o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de 380 banhistas.

Os números incluem as praias de Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Bertioga e Ubatuba e foram passados ao Manhã Bandeirantes pelo Tenente Duarte, do Grupamento de Bombeiros Marítimos. Segundo ele, um dos óbitos foi o de José Carlos Mantovani, de 60 anos, sargento aposentado que salvou uma menina de 13 anos de idade que estava se afogando.

“O sargento estava reformado, tinha 60 anos de idade e era hipertenso. Infelizmente ele teve um mal súbito na retirada da menina e faleceu. É nosso herói veterano", disse o tenente.

De acordo com ele, embora as praias não estejam em sua lotação máxima, o movimento tem sido similar ao do último Carnaval, antes da decretação da pandemia do coronavírus. Mais de 200 mil carros desceram para o litoral pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.