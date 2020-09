Lotofácil da Independência paga R$ 120 milhões no sábado; veja como apostar

A Lotofácil da Independência, concurso 2030, vai pagar R$ 120 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. O sorteio ocorre neste sábado (12), às 20h.

As apostas para o sorteio especial das Loterias Caixa teve início no dia 10 de agosto. Elas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas do país ou pela internet no portal e aplicativo Loterias Caixa – para a “fézinha” digital, é preciso pagar ao menos R$ 30, além de fazer um cadastro.

As regras da Lotofácil da Independência seguem o mesmo padrão dos sorteios comuns da loteria. O apostador escolhe a partir de 15 dezenas, das 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 2,50. Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

O prêmio não acumula e, caso não haja apostas certeiras, o valor será dividido entre os que marcarem o maior número de dezenas. Se aplicado na poupança, os R$ 120 milhões rendem cerca de R$ 156 mil ao mês.

Lotofácil da Independência 2020

Concurso: Lotofácil 2030

Prêmio estimado: R$ 120 milhões

Sorteio: sábado, 12 de setembro, às 20h

Limite para apostas: sábado, 12 de setembro, às 19h