Índia supera Brasil e se torna o segundo país com mais casos de covid-19 no mundo

A Índia superou o Brasil e se tornou o segundo país no mundo com mais casos registrados de covid-19. O país asiático registrou, por dois dias consecutivos, mais de 90 mil novos casos da doença, chegando nesta segunda (7) a 4.204.613 diagnosticados, com 3,25 milhões de recuperados.

Já o Brasil, até o último balanço, de domingo (6), somava 4.137.606 casos desde o início da pandemia – diferença de cerca de 67 mil pessoas. Até o momento, 3,32 milhões se recuperaram. Já em número de mortes, o país segue na frente com larga diferença – são 126.686 no Brasil, contra 71.642 na Índia.

Os Estados Unidos continuam na triste "liderança" da pandemia, tanto em casos quanto em mortes – são 6.292.054 diagnosticados e 188.815 óbitos – 3,42 milhões se recuperaram. Em todo o mundo, são quase 27 milhões de casos, com 881 mil mortes e 18 milhões de recuperados. Dados foram compilados pelo Google com base em informações oficiais dos governos.

