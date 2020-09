Filho de Flordelis suspeito de participação em assassinato ainda é contratato da Alerj

Alvo da investigação no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, Gerson Oliveira da Conceição, um dos filhos afetivos de Flordelis segue empregado como assessor parlamentar da deputada federal. Ele também é investigado por suspeita de participação no crime.

Segundo o Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, Gerson ganha cerca de R$ 15 mil por mês como secretário parlamentar. Apesar de não ter sido adotado formalmente, ele morou por sete anos com Flordelis, que é chamada por ele de mãe.

Outros dois filhos afetivos de Flordelis já tinham sido exonerados depois de terem sido presos acusados de envolvimento no caso.

Em nota, a defesa da parlamentar afirmou que a exoneração de Gerson está sendo providenciada.

Denunciada como mandante da morte do marido, Flordelis segue em liberdade por conta de foro especial, mas está proibida de ter contato com qualquer pessoa envolvida no processo.

Nesta terça-feira (8), a corregedoria da Câmara deve tentar notificar Flordelis sobre a abertura do processo que pode resultar na sua cassação.