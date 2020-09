Feriado em São Paulo: parques e serviços fechados, rodízio liberado e ciclofaixa ativa

Todos os parques de São Paulo ficam fechados nesta segunda-feira (7) por causa do Dia da Independência. A restrição foi tomada pela prefeitura da capital e pelo governo do estado para evitar aglomerações no feriado. No domingo (6), porém, entornos de diversos parques ficaram lotados.

As ciclofaixas de lazer seguem funcionando, entre 7h e 16h, por 117 km de vias da cidade. O uso de máscara é obrigatório para todos os ciclistas e praticantes de atividade física.

Mesmo com a pandemia, a rotina da capital também será alterada nesta segunda por causa do feriado prolongado. O rodízio municipal de veículos está suspenso, inclusive para caminhões. Quem depende do transporte público vai encontrar menos da metade da frota de ônibus em circulação.

As agências bancárias também não funcionam nesta segunda-feira, assim como os Correios, o Detran e todas as unidades do Poupatempo.