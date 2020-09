Feriado no Rio tem pontos turísticos com filas

O primeiro feriado prolongado após uma série de flexibilizações das regras para evitar o contágio da covid-19 é marcado por filas nos acessos aos pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira, 7 de setembro, ouvintes da BandNews FM registraram a presença de centenas de pessoas esperando para poder acessar o bondinho do Pão de Açúcar e o Parque Lage, na zona sul.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A direção do Parque Lage informou que foram instalados, em pontos específicos, avisos de medidas protetivas contra o coronavírus com o objetivo de prevenir a formação de aglomerações.

Além disso, um protocolo de segurança que prevê aferição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, totens de álcool 70% em pontos estratégicos e marcadores de fila com distanciamento de 2 metros, inclusive do lado de fora do Parque foi elaborado.

A assessoria do bondinho do Pão de Açúcar ainda não se pronunciou.