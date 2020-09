Eleições 2020: mais partidos confirmam nomes para disputa pela Prefeitura de São Paulo

As convenções partidárias que definem as candidaturas para a Prefeitura de São Paulo, nas eleições municipais deste ano, seguem confirmando novas chapas na disputa. No sábado (5), o Psol oficializou a dupla Guilherme Boulos e Luiza Erundina. No mesmo dia, Orlando Silva foi confirmado como candidato do PCdoB, que participa do pleito pela primeira vez desde 1985.

O partido Novo confirmou Filipe Sabará, com a economista Maria Helena como vice. Assim como já tinha feito o Democratas, o PV retirou a candidatura de Eduardo Jorge para apoiar Bruno Covas (PSDB), que vai tentar se reeleger. Nesta segunda-feira (7), o Patriota confirma o deputado estadual Arthur do Val como candidato.

As convenções para as eleições municipais em São Paulo começaram há uma semana, no dia 31 de agosto. Joice Hasselmann foi confirmada pelo PSL, com o empresário Ivan Sayeg como vice. No PSD, Andrea Matarazzo encabeça a chapa com a deputada estadual Marta Costa. Levy Fidelix, do PRTB, vai concorrer pela quinta vez à prefeitura.

Durante a semana, a expectativa é pela confirmação da candidatura de Covas pelo PSDB. Além dele, entram na corrida Márcio França (PSB), Marcos da Costa (PTB) e Jilmar Tatto (PT). A convenção do Republicanos será realizada dia 16, última data do prazo, porque o partido ainda avalia se lança ou não o nome de Celso Russomanno.

Outra expectativa diz respeito à ex-prefeita Marta Suplicy, do Solidariedade, que tem convenção marcada para domingo que vem.