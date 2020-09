Brasil soma quase 127 mil mortes por covid-19; veja balanço de segunda

O Brasil tem quase 127 mil mortes por coronavírus em seis meses de pandemia. Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste feriado da Independência acrescenta 310 novas mortes ao balanço de óbitos do país nas últimas 24 horas. No total, são 126.960 mortes.

O total de casos de infecções pelo novo coronavírus é de 4.147.794. Só de sábado para domingo, foram novos 10.273 casos.

Atualmente, são 2.506 mortes investigadas sob suspeita de covid-19. Ainda de acordo com os números do Ministério, 2.118.460 pessoas se curaram da doença, enquanto cerca de 815 mil ainda são acompanhadas.

Terceiro no mundo

O Brasil está em terceiro lugar no número de casos e mortes em todo o mundo, depois que a Índia bateu recorde de contaminações em um único dia, no domingo (6), e agora ocupa o segundo lugar.

Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar, com mais de 6 milhões de casos confirmados e 187 mil mortes.

O primeiro registro da doença no Brasil foi em 26 de fevereiro, após o diagnóstico de um empresário que esteve na Itália. O país europeu foi epicentro da pandemia no início do ano. A primeira vida foi perdida em 16 de março. Ambos foram registrados em São Paulo, o estado que concentra maior parte dos casos até os dias de hoje.

A pandemia do novo coronavírus já levou 881.464 vidas em todo o mundo, segundo levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde).