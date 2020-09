Netflix: Conheça as séries mais caras da plataforma

Desde o lançamento de sua primeira série original, em 2016, “House of Cards”, a Netflix se tornou uma gigante do entretenimento mundial, com produções novas sendo disponibilizadas na plataforma mensalmente. Uma lista divulgada pelo site Screen Rant apurou as sete séries que tiveram o maior custo para o streaming de audiovisual.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Encabeçando o gasto de dólares está “The Crown”, com US$ 13 milhões por episódio. A série, que estreou em 2016, trata do reinado da Rainha Elizabeth II. Em seguida, vem a queridinha “Stranger Things”, com US$ 12 milhões de gastos, o seriado mais visto da plataforma, quando são considerados os conteúdos assistidos por pelo menos 70% de sua duração. Em terceiro está “The Get Down”, cancelada após a primeira temporada.

GASTO POR EPISÓDIO

1 “The Crown” (2016): US$ 13 milhões

2 “Stranger Things” (2016): US$ 12 milhões

3 “The Get Down” (2016): US$ 11 milhões

4 “The Witcher” (2019): US$ 10 milhões

5 “Marco Polo” (2014): US$ 10 milhões

6 “Sense8” (2015): US$ 9 milhões

7 “The Defenders” (2017): US$ 8 milhões