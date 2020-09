Dicas para se dar bem em uma entrevista de emprego virtual

O distanciamento social provocado pela quarentena mudou muitas dinâmicas no mercado de trabalho. Na área das contratações, empresas se viram em um impasse entre a necessidade de repor ou ampliar seu número de funcionários e os cuidados para impedir o contágio pelo coronavírus Sars-CoV-2, responsável pela covid-19.

Assim, ficaram mais comuns as entrevistas virtuais, feitas a distância e normalmente com o recurso de vídeo. E apesar de ser um conceito simples, candidatos devem ter atenção aos detalhes para garantir o melhor desempenho.

O Grupo Soulan, da área de Recursos Humanos, separou algumas dicas de como se portar durante uma entrevista de emprego por vídeo. Tudo começa na preparação, quando devem ser seguidas as mesmas regras do processo presencial.

“É fundamental pesquisar sobre a empresa que está contratando. Prepare-se também para perguntas sobre conhecimentos técnicos e trajetória pessoal. Responder com segurança esse tipo de questionamento demonstra seu interesse e dedicação ao processo de seleção”, afirma a gerente de RH Nadjane Oliveira.

Para a entrevista, é importante se atentar à boa postura e a uma vestimenta adequada. É recomendado avisar as pessoas que compartilham o imóvel sobre o processo, evitando interferências. “Com as pessoas trabalhando de casa, o cancelamento das aulas presenciais e a rotina do lar se misturando com o trabalho, é comum o ambiente ficar mais agitado.”

De acordo com Nadjane, o recrutador costuma avaliar tanto competências técnicas como comportamentais do candidato. “É fundamental destacar conquistas que você considera importantes na sua formação e no seu desenvolvimento pessoal também.”

Treinar o formato de vídeo é sempre importante. “Também se lembre de que todos os demais candidatos estão passando pelos mesmos desafios. Com preparo e confiança, você tem grandes chances de se destacar”, finaliza a gerente de RH.