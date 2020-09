Detran.SP libera na terça agendamento de prova teórica para CNH de categoria A

As unidades presenciais do Detran.SP e do Popuatempo na cidade de São Paulo retomam, a partir de terça-feira (8), os agendamentos para provas teóricas presenciais de direção. A medida vale apenas para processos de emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A, que inclui veículos como motos, motonetas e triciclos.

Nas unidades do interior do estado, a marcação do exame está liberada desde a quinta-feira (3). As provas também poderão ser aplicadas em um dos 1,1 mil CFCs (Centros de Formação de Condutores) habilitados na categoria A.

De acordo com o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, a possibilidade de fazer o exame teórico nos CFCs é inédita, buscando agilizar o processo de habilitação. “A iniciativa aumenta nossa capacidade de atendimento e também agrega serviços aos Centros de Formação, gerando renda e preservando empregos.”

Os centros de formação poderão atuar apenas com 30% da capacidade, com uso de máscaras durante toda a permanência e manutenção do distanciamento social. Segundo o departamento de trânsito, os locais de prova devem ser higienizados antes da aplicação.