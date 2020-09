Superintendentes de RH apontam profissões em alta no pós-pandemia

A pandemia de covid-19 causou uma grande recessão, provocando demissões em diferentes setores. A Luandre, empresa de soluções em recursos humanos, aponta caminhos para profissionais se recolocarem no mercado de trabalho quando a crise de saúde for superada.

Segundo a superintendente de RH Gabriela Mative, a própria área busca profissionais para cargos novos, como de Diretor de Felicidade. “É uma tendência procurar pessoas capacitadas para estas posições, uma vez que as empresas se preocupam cada vez mais com o ambiente corporativo e o bem-estar de seus colaboradores”, conta.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Cargos sêniores em geral também ficarão em alta, reflexo nas perdas e desgates sofridos nas equipes durante a quarentena. Entre eles se destacam diretor comercial, planejador financeiro e diretor financeiro.

“Com a crise, muitas empresas aprenderam na prática a necessidade de ter uma boa inteligência financeira e estão ainda mais de olho nisso para o futuro”, explica Gabriela.

As áreas de TI (tecnologia da informação) e de logística seguirão em alta. A demanda é ligada ao crescimento do comércio virtual, principalmente no período de distanciamento virtual. “A mudança no comportamento de consumo veio para ficar”, avalia a também superintendente de RH Francine Silva.

Na saúde, que teve crescimento motivado pela pandemia, as oportunidades devem diminuir, retomando níveis normais de contratações. “De qualquer forma, a área da saúde é muito dinâmica e sempre precisou contratar muito para completar seus quadros”, diz Francine.