Mega-Sena 2296: veja números sorteados neste sábado, 5 de setembro

A Mega-Sena desta sexta-feira (5), pode render R$ 95 milhões para as apostas que acertarem as seis dezenas. O concurso 2.296 está acumulado há semanas.

Os números de hoje são:

01 – 06 – 21 – 29 – 36 – 59

Último concurso da Mega-Sena

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso anterior. Segundo a Caixa Econômica Federal, 162 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 33 mil cada na quarta (2). Outras 9,6 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 788 cada. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.

Outras loterias

Quina 5347 – prêmio de R$ 5,3 milhões

Timemania 1527 – prêmio de R$ 1,8 milhões

Dupla Sena 2121 – prêmio de R$ 4,3 milhão

Dia de Sorte 346 – prêmio de R$ 800 mil