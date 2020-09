Festival Arte Como Respiro tem dança, teatro e performance até domingo

Com muitos espetáculos de dança, teatro e diversas outras performances, o Festival Arte Como Respiro está disponível até o próximo domingo. E o melhor, de graça. De forma totalmente virtual, o Itaú Cultural preparou uma edição voltada para artes cênicas. Nesta etapa serão exibidas 16 obras, e cada uma delas ficará disponível por 24 horas a partir do lançamento.

Tem para todos os gostos, desde espetáculos completos até pequenos quadros de dança e circo. Para os adultos, as sessões são às 20h, durante a semana. Uma das atrações é “Duelo, com a atriz Camila Pitanga. Já o público infantil pode assistir aos artistas às 15h, no finais de semana. Na programação estão encenações clássicas de Shakespeare, dança maracatu e vogue – estilo contemporâneo da comunidade LGBT+ –, retratações da violência contra a população negra e também situações causadas pela pandemia da covid-19.

O projeto foi realizado por meio de editais de emergência para apoiar artistas impactados pela quarentena. A próxima etapa será entre os dias 16 e 20 deste mês, com mais 24 obras. Nos dias 9 a 13 e 23 a 27, será a vez da música, com shows de rock, indie, samba, instrumental e ritmos regionais.