Ciclofaixas de lazer funcionam domingo e segunda em São Paulo

Paulistanos poderão aproveitar as ciclofaixas de lazer na cidade neste domingo (6) e segunda-feira (7), feriado do Dia da Independência. Os 117 quilômetros de faixas exclusivas funcionam, nos dois dias, entre 7h e 16h.

Já os parques municipais, de acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, vão permanecer fechados, reabrindo apenas na terça-feira (8). O objetivo é evitar aglomerações que aumentem o risco de disseminação da covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital paulista terá dias de calor no fim de semana e feriado, com previsão de máxima de 32ºC no início da tarde de segunda. Em nota, a prefeitura apontou que a cidade segue em quarentena e reforçou a importância em seguir protocolos de higiene e isolamento social.

Entre as orientações está o uso de máscara, mesmo durante a prática de exercício físico, e a manutenção do distanciamento social. O município recomenda evitar compartilhar garrafas de água ou alimentos, lavar as mãos sempre que possível, ou higienizá-las com álcool gel, e, ao chegar em casa, tomar banho e higienizar roupas e equipamentos.