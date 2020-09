Previsão do tempo: calor segue forte no fim de semana em São Paulo

Uma forte massa de ar seco continua agindo sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, garantindo calor e baixos índices de umidade do ar para os próximos dias. Apesar do alívio da frente fria da última semana e o clima de verão fora de época, tais condições dificultam a dispersão dos poluentes e aumentam o risco para a formação de queimadas e incêndios florestais. Além disso, prejudicam a qualidade do ar e potencializa os problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos.

Confira a previsão do tempo para este final de semana, baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Sábado (5)

Amanhã terá um cenário semelhante aos últimos dias. Madrugada com termômetros em torno dos 16°C, predomínio de sol entre poucas nuvens, céu claro e temperatura máxima chegando aos 30°C nas horas de maior aquecimento durante a tarde. Os percentuais de umidade do ar seguem baixos com valores mínimos próximos dos 33%. O dia vai terminar com ligeiro aumento de nebulosidade por conta da chegada da brisa marítima, mas sem chuva.

Domingo (6)

O último dia do final de semana segue o padrão dos dias anteriores. Madrugada com média de 15°C, amanhecer com sol entre poucas nuvens e temperatura máxima em torno dos 31°C. As taxas de umidade do ar se mantêm baixas, com os menores valores ao redor dos 28%. Será mais um dia sem previsão de chuvas.