Cinco regiões paulistas avançam para fase 3 do Plano São Paulo; veja atualização

Nesta sexta-feira (4), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou a 12º atualização do Plano São Paulo. O modelo estabelece etapas e objetivos para a reabertura econômica do Estado pós-pandemia do novo coronavírus,

Hoje, cinco regiões do Estado progrediram para a fase 3 amarela do plano, saindo da fase 4 laranja e conseguindo maior flexibilização da quarentena. São elas Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

Segundo o governador, 95% da população do Estado estão na fase 3 amarela. As únicas regiões a se encontraram na fase 4 laranja são Ribeirão Preto e Franca. Não há nenhuma região na fase 5 vermelha, a mais restritiva, ou nas fases 2 verde ou 1 azul, as menos restritivas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Regional, Patricia Ellen, caso a tendência de estabilização das internações nas regiões de Ribeirão Preto e Franca se confirmar e houver uma redução, há possibilidade de abertura para a fase amarela.