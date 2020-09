Votos começam a ser enviados para eleições nos EUA

A eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos teve início oficialmente nesta sexta-feira (4) com o envio das primeiras cédulas para 618 mil eleitores da Carolina do Norte que optaram por votar pelo correio.

A distribuição marca o começo de uma disputa de oito semanas, até novembro, entre o presidente Donald Trump e seu rival democrata, Joe Biden. A corrida pela Casa Branca testará a capacidade do país de realizar o pleito durante a pandemia do novo coronavírus.

Com as cédulas sendo enviadas, as autoridades locais iniciaram a primeira etapa do processo de votação pelo correio. Agora, os eleitores devem recebê-las nas próximas duas semanas, quando poderão preenchê-las e enviá-las de volta.

Desta forma, os primeiros votos pelo correio serão registrados no final de setembro, ou seja, antes do primeiro debate presidencial previsto para o dia 29. Já Arizona, Ohio e Iowa, por sua vez, começarão a votação nos primeiros sete dias de outubro.

A Carolina do Norte é um dos estados mais importantes na briga pela Presidência, assim como Pensilvânia, Michigan, Flórida e Minnesota. Nas últimas eleições, em 2016, Trump venceu na região por uma diferença de apenas 3,7%.

Ontem (3), o republicano disse que a população do estado deveria votar duas vezes na eleição de novembro, uma em pessoa e outra pelo correio, embora fazer isso seja considerado um crime.