Brasil tem mais de 50 mil infectados por covid-19 em 24 horas; veja balanço de sexta

A atualização desta sexta-feira (4) consta mais de 50 mil novos infectados pela covid-19 no Brasil. O número leva em conta erros de contagem ocorridos na quinta-feira (3) no Estado de Pernambuco, que resultou em atraso em contabilizar novos casos e óbitos pela doença no local.

Além de 51.538 novas infecções, também foram acrescentados 851 óbitos ao total nacional, que já atinge 125.502.

Os registros foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

O novo coronavírus continua afetando fortemente o Estado de São Paulo, que segue líder absoluto em mortes e casos totais da covid-19. A Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Pará completam a lista, todos com mais de 200 mil infectados pelo Sars-CoV-2.