Engavetamento na Anchieta deixa dois mortos e quatro feridos

Duas pessoas morrem e outras quatro ficam feridas em um engavetamento entre duas carretas e um carro no KM 33 ao 37 da Rodovia Anchieta, altura da cidade de São Bernardo do Campo, nesta sexta-feira (4)

A colisão entre um carro e duas carretas ocorreu por conta da baixa visibilidade provocada por uma densa neblina na região.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ao menos uma das vítimas ficou presa às ferragens dos veículos envolvidos. Ainda não se sabe o estado de saúde dos quatro feridos; entre eles, está uma criança de apenas um ano.

Por causa do trânsito intenso, os bombeiros só conseguiram chegara à altura do acidente a pé. As viaturas ficaram travadas no congestionamento ao longo da rodovia. Toda a rodovia Anchieta no sentido Litoral foi bloqueada.

Atualizando oco das 15h16 Colisão de Caminhão x Auto, Rod Anchieta, Km-35 – (sentido litoral) S. Bernardo do Cpo. Informações de momento: Confirmado, 2 vítimas em óbito; 2 vítimas socorridas pelo SAMU e 1 vítima sendo desencarcerada. Aguardamos mais informações do local. pic.twitter.com/Hjmtsx5JSZ — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 4, 2020

A Ecovias, que administra a área, informa que unidades do Samu, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e da própria concessionária estão no local.