Adolescente morre de overdose após fazer desafio do TikTok

Uma adolescente de 15 anos morreu de overdose após participar do ‘Desafio do Benadryl’, um viral do TikTok que virou febre entre os jovens.

O desafio consiste em tomar uma dose grande do medicamento, um potente antialérgico, para ‘alucinar’ e cambalear, como se estivesse bêbado.

Chloe Marie Phillips, de Blanchard, nos Estados Unidos, morreu na última semana de agosto. Ela estava no segundo ano do segundo grau e adorava música, dança, videogame e fazer amizades, segundo seus pais.

Os médicos emitiram um alerta sobre o uso de medicamentos. Segundo eles, a dose necessária para causar alucinações é muito próxima da dose que pode matar, explicou o diretor do Centro de Informações sobre Venenos e Drogas de Oklahoma, Scott Schaeffer.

A overdose de Benadryl pode provocar ataques cardíacos, derrames, convulsões, danos cerebrais e, consequentemente, a morte.

Um porta-voz da TikTok disse que a plataforma ficou sabendo do ‘desafio do Benadryl’ em maio e rapidamente removeu o conteúdo da rede. (Com informações do Daily Mail).