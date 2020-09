Robert Pattinson é o integrante da equipe de 'The Batman' com covid-19, diz revista

Robert Pattinson é o integrante da equipe de "The Batman" diagnosticado com covid-19 apenas três dias após a retomada das filmagens. As informações são da revista Vanity Fair.

O filme de Matt Reeves que funciona como reboot da história do Homem Morcego ficou interrompido por cinco meses por conta da pandemia do novo coronavírus. A Warner publicou comunicado nesta quinta-feira (3) informando a nova pausa na produção, mas sem citar o nome do funcionário.

A revista confirmou com uma fonte que o intérprete de Bruce Wayne teria se contaminado com o novo coronavírus. Não há informações sobre o estado de saúde do ator, segundo a reportagem.

A previsão de estreia do filme é 1º de outubro de 2021.