Dupla Sena 2126: veja números sorteados nesta quinta, 3 de setembro

A Dupla Sena paga R$ 4 milhões nesta quinta-feira (3) para quem acertar o primeiro sorteio do concurso 2126.

1° sorteio

09 – 11 – 32 – 36 – 41 – 44

2° sorteio

01 – 03 – 11 – 35 – 37 – 38

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça-feira (1), ninguém levou o prêmio principal do primeiro ou do segundo sorteio. 13 acertaram a quina no primeiro sorteio e e outras 13 no segundo. Elas levaram, respectivamente, R$ 6,1 mil e R$ 5,4 mil.

Outras loterias