Previsão do tempo: calor de 31ºC nesta sexta-feira em São Paulo

A sexta-feira (4) será de calor escaldante na cidade de São Paulo. O tempo seco e o predomínio de sol favorecem a alta nas temperaturas, e o resultado é um dia de pleno verão em meio ao inverno paulista.

Confira previsão do tempo para amanhã, baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Na sexta-feira (4), o céu claro com muito sol favorece a rápida elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 15°C, enquanto as máximas podem superar os 31°C. Não há condições de chuva.

Os próximos dias seguem com sol e temperaturas elevadas para a época do ano. O tempo seco e estável deve manter elevado o risco para os problemas relacionados com os baixos índices de umidade e formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.