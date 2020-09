Ponte do Jaguaré passa por nova obra emergencial no sentido centro

A ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, passa por uma nova obra emergencial a partir desta quinta-feira (3). De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, os reparos ocorrem na junta de dilatação central, sentido centro.

Serão substituídos dois dos quatro cabos que unem as duas pistas. Uma inspeção técnica apontou a necessidade de troca urgente dos tirantes para garantir a segurança dos motoristas – a prefeitura garante não haver risco de ruptura. A via passa por monitoramento diário desde o incêndio que atingiu a comunidade que ficava sob a ponte, em junho do ano passado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Alesp quebra sigilo bancário de gestora do hospital de campanha no Anhembi

Um ano após poluição por petróleo no litoral, responsáveis ainda não foram encontrados

A pista voltou a ter interdições na sexta-feira (28), quando começaram os trabalhos de perícia. Por se tratar de obra emergencial, a empresa que executará o serviço tem até 180 dias para concluir os trabalhos, como determina a Lei das Licitações.

Para não prejudicar a circulação, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) adaptou uma faixa reversível no sentido Jaguaré, que vai funcionar entre 4h e 22h. Fora desse período, os motoristas terão como alternativas as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso.