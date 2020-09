Detran.SP retoma aulas presenciais de formação de profissionais do trânsito

O Detran.SP retomou, nesta quinta-feira (3), as aulas presenciais de cursos de formação para profissionais que atuam no trânsito do estado de São Paulo. Os cursos, oferecidos por cerca de 300 empresas credenciadas, são voltados ao público que trabalha com:

• Transporte Escolar;

• Transporte Coletivo de Passageiros;

• Transporte de Emergência;

• Transporte de Produtos perigosos;

• Transporte de Cargas Indivisíveis;

• Motofrete;

• Mototáxi.

Também estão contemplados os cursos de capacitação para profissionais para instrutores e examinadores de trânsito, e de diretores de CFC (Centro de Formação de Condutores). As atividades devem seguir os protocolos de segurança e higiene do Plano São Paulo, de flexibilização da quarentena.

“O trabalho dessas entidades é de fundamental importância na formação dos profissionais que prestam serviços essenciais tão necessários neste período de pandemia”, afirma o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto. Mais detalhes sobre os cursos estão disponíveis no site do departamento.