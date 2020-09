Mais de quatro milhões de brasileiros já contraíram covid-19; veja balanço desta quinta

O Brasil atingiu nova marca na jornada epidemiológica da covid-19, mas não há motivos para comemorar. Nesta quinta-feira (3), o país superou quatro milhões de infectados no acumulado de casos desde o mês de março.

Nas últimas 24 horas, mais de 42 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número de mortes neste intervalo foi 871, totalizando 124.651 óbitos.

Os números referentes ao Estado de Pernambuco não estão presentes na atualização. O Painel Covid-19, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, afirma que houve um problema técnico com as bases utilizadas no boletim.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Dólar cai pela terceira vez e chega a R$ 5,29 nesta quinta-feira

Previsão do tempo: calor de 31ºC nesta sexta-feira em São Paulo

Dos 4.040.163 infectados pelo vírus, 837.978 foram diagnosticados em São Paulo, Estado que também conta com 30.905 das mortes nacionais. A unidade federativa é a mais afetada pela doença no Brasil, superando Bahia (265 mil casos e 5,5 mil mortes), Rio de Janeiro (230 mil casos e 16,3 mil mortes) e Minas Gerais (224 mil casos e 5,5 mil mortes).

A taxa de letalidade no país, que representa a porcentagem de pacientes da covid-19 que vão a óbito, segue em 3,1%, variando de acordo com os números de cada Estado. Ela é bem maior no Rio de Janeiro, onde 7,1% daqueles que contraem o novo coronavírus acabam por falecer.