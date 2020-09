Mãe é suspeita do assassinato de cinco dos seis filhos na Alemanha

Os corpos de cinco crianças foram encontrados em um apartamento nesta quinta-feira (3) na cidade de Solingen, na Alemanha.

As vítimas tinham 1, 2, 3, 6 e 8 anos. Ainda, uma sexta criança, um menino de 11 anos, foi encontrado com vida no local.

A descoberta foi feita pelo departamento de polícia de Wupperthal. Em entrevista à agência italiana de notícias Ansa, um representante da polícia afirmou que "As investigações estão em andamento e não posso adicionar mais nenhuma informação". "Os corpos sem vida foram encontrados em uma residência privada em Hasselstrasse, em Solingen", acrescentou.

Segundo o tabloide alemão Bild, quem acionou a polícia foi a avó das crianças. Ela teria recebido uma ligação de sua filha, que afirmava ter intenção de matar seus filhos e, em seguida, tirar a própria vida.

A mãe, uma mulher de 27 anos, foi resgatada com vida após se atirar nos trilhos na central de trens de Düsseldorf por volta das 14h (hora local), informou a agência de notícias alemã DPA. Ela já está sob custódia.

Ainda não se sabe o que motivou o crime, e a identidade da principal suspeita continua sob sigilo.