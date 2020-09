Acidente entre ônibus do BRT e viatura da PM deixa feridos no Rio

Um ônibus do BRT colidiu com uma viatura da Polícia Militar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (3). 15 pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu na avenida das Américas, sentido Alvorada. Entre os feridos, seis pessoas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O motorista precisou desviar da viatura que trafegava em direção ao articulado e, como forma de reflexo, alterou a direção do ônibus e invadiu a estação Interlagos do BRT, do corredor Transoeste, na altura do Américas Barra & Hotel. A estação está fechada devido à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h20 e o Quartel da Barra da Tijuca solicitou reforço ao Quartel do Recreio dos Bandeirantes para atender as vítimas. O ônibus está atravessado na pista e parte da via está interditada em direção ao Recreio dos Bandeirantes.

Reportagem em atualização.

*Com supervisão de Christiano Pinho